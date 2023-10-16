Платежная система «Мир» стала доступна на всей территории Венесуэлы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, подводя итоги 17-го заседания межправительственной комиссии России и Венесуэлы.

Он уточнил, что в Венесуэле работают 81 тыс. терминалов, которые принимают карты «Мир». Председатель Центробанка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес сообщил ТАСС, что пока карты можно использовать только в терминалах Банка Венесуэлы. Их стремятся размещать в том числе в туристических районах.

Карты «Мир» начали принимать в Венесуэле в июне, но не на всей территории страны. В июле к платежной сети подключился остров Маргарита. В 2023 году Центробанк РФ планирует вывести «Мир» еще в 5 новых стран, но эти страны не называют из-за опасений санкций.

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