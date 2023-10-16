Секретарем воронежского избиркома стал Сергей Черепухин

Сегодня, 16 октября, на заседании избирательной комиссии Воронежской области Сергей Черепухин был избран секретарем комиссии. Как сообщили в облизбиркоме, его кандидатуру поддержали 12 членов комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Черепухин был назначен в комиссию на прошлой неделе. До этого он работал начальником организационно-правого отдела избиркома. В его состав он был назначен по предложению Сухо-Березовского сельского поселения Бобровского муниципального района.

Председатель избиркома Илья Иванов поздравил Сергея Черепухина с избранием, отметив его «многолетнюю добросовестную работу по реализации избирательных прав граждан, значительный личный вклад в развитие электоральной системы региона». Господин Черепухин работает в избирательной системе Воронежской области с 1999 года. Его отец Вячеслав Черепухин до 2016 года занимал пост зампредседателя избиркома.

Должность секретаря комиссии в конце сентября покинул Сергей Хорунжий, работавший на ней с 2016 года. В комиссии его уход объясняли коллегиальным решением после рассмотрения результатов его служебной деятельности.

Сергей Толмачев

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