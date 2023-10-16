Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Секретарем воронежского избиркома стал Сергей Черепухин

Сегодня, 16 октября, на заседании избирательной комиссии Воронежской области Сергей Черепухин был избран секретарем комиссии. Как сообщили в облизбиркоме, его кандидатуру поддержали 12 членов комиссии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Черепухин был назначен в комиссию на прошлой неделе. До этого он работал начальником организационно-правого отдела избиркома. В его состав он был назначен по предложению Сухо-Березовского сельского поселения Бобровского муниципального района.

Председатель избиркома Илья Иванов поздравил Сергея Черепухина с избранием, отметив его «многолетнюю добросовестную работу по реализации избирательных прав граждан, значительный личный вклад в развитие электоральной системы региона». Господин Черепухин работает в избирательной системе Воронежской области с 1999 года. Его отец Вячеслав Черепухин до 2016 года занимал пост зампредседателя избиркома.

Должность секретаря комиссии в конце сентября покинул Сергей Хорунжий, работавший на ней с 2016 года. В комиссии его уход объясняли коллегиальным решением после рассмотрения результатов его служебной деятельности.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...