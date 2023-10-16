В МЧС Ленобласти предупредили водителей о гололедице

В Ленинградской области ночью на дорогах возможно образование гололедицы, предупредили водителей в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, 17 октября в Ленобласти будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный и северо-западный, его скорость днем не превысит 11 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до нуля градусов, ночью составит от +3 до +8. Атмосферное давление будет повышаться.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Петербурге и области ожидается похолодание. Со среды ночные температуры будут опускаться ниже ноля. С середины недели в городе может выпасть снег.

«Смена колес назревает, так как и ночью будет «минус», да и днем он местами может не «отпускать», потому что максимум температуры в Санкт-Петербурге будет +3…+5 гр»,— отметил синоптик.

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