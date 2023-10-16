«Яндекс Погода»: 17 октября в Черноземье будет преимущественно дождливо, до +9°

Во вторник, 17 октября, в Черноземье ожидается преимущественно дождливая погода. Среднесуточная температура воздуха составит от +6° до +9°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где столбик термометра поднимется до +9°. В регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков.

В остальных частях Черноземья воздух прогреется только до +6°…+7°. В Липецкой и Тамбовской областях ожидаются дожди, в Воронежской, Курской и Орловской — ливни.

Алина Морозова

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