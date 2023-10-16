«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

16 октября произошло знаковое событие на глобальном рынке криптовалют. Биткойн в моменте подрос на 10%. Связано это с различными слухами по поводу ETF компании BlackRock, который якобы был одобрен комиссией по биржам и ценным бумагам, но эта информация не подтвердилась, и цены вернулись обратно. Биткойн сейчас показывает плюс 4% и торгуется выше $28 тыс. Как поступить инвесторам? Что значит возможное одобрение ETF для рынка криптовалют, для биткойна? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с консультантом финансовой платформы BitBanker Даниилом Затологиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: В моменте была настолько бурная реакция, биткойн подскочил почти до $30 тыс. Неужели одобрение ETF BlackRock станет разворотным моментом для рынка?

Даниил Затологин: Финальное одобрение, безусловно, будет знаковым и фундаментальным событием для рынка, но опять же оно произойдет не раньше первого квартала 2024 года. 16 октября биткойн вырос на 10% просто на фейковой новости, запущенной Cointelegraph и не имеющей под собой никакого основания. В отсутствие ликвидности это и привело к такому движению. На прошлой неделе мы обозначали, что волатильность сильно возрастет в районе 17 числа, потому что в этот время мы ожидали так называемое второе решение по ETF. Огромное количество участников ставили на дальнейшее снижение рынка. Их поймали, и на этом фоне рынок вынесли. То есть сейчас в отсутствие значимых новостей, а, скорее всего, их не будет, биткойн начнет снижаться и проваливаться куда-то в район $26 тыс. в течение недели.

Полная версия программы: