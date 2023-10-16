В Краснодаре пробки достигли 9 баллов

В Краснодаре 16 октября к 19:00 пробки достигли 9 баллов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено в центре города.

Заторы наблюдаются на улицах Красная, Северная, 40-летия Победы, Промышленная, а также 1-я Мая, Российская, Солнечная. Традиционно затруднен въезд в Краснодар через Тургеневский мост. Машины стоят на всем протяжении улиц Тургенева и Дзержинского.

Движение машин осложняет испортившаяся погода. Вечером в Краснодаре пошел ливень и усилился ветер.

Татьяна Ручкина

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