«Исключать азиатский сценарий не стоит»

В Российском футбольном союзе назвали приоритетом сохранение членства в UEFA. Об этом заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов. При этом, по его словам, РФС должен до конца года принять решение о возможности перехода в Азиатскую конфедерацию. Что заставило чиновников РФС вновь вспомнить про Азию, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Слова чиновника в публичном пространстве, уверен, у многих вызвали дежавю. Переход в Азиатскую футбольную конфедерацию активно обсуждали совсем недавно. Несколько месяцев назад глава РФС Александр Дюков говорил про возможный переход с энтузиазмом: «Если мы сейчас это не делаем, то следующий официальный турнир для сборных команд, в которых мы сможем принять участие, — цикл с 2027 года».

После этого, если называть вещи своими именами, чиновники быстро переобулись прямо в воздухе. Теперь курс — остаться в UEFA. Господин Митрофанов даже назвал вбросом новость о том, что Европейский союз отменил допуск российских юниорских сборных к международным турнирам. По словам чиновника, просто в UEFA не нашли техническое решение, позволяющее командам из РФ играть. Более того, вроде как возможность возвращения юниорских сборных до сих пор прорабатывается.

Но как бы ни играли словами чиновники, итог один. Никто — ни юниоры, ни взрослые — на международные турниры не попадет.

К сожалению, все, что делает Российский футбольный союз, в непростой ситуации мало похоже на настоящую работу, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Для меня это некий верх некомпетентности и задуривание масс, имитация деятельности. Надо тихо и спокойно решать все эти вопросы. И нужно быть готовым к тому, что в течение нескольких лет нам придется оставаться, по сути, без международного футбола».

Судя по действиям UEFA, где своими решениями постоянно испытывают на прочность общественное мнение, европейские чиновники ждут благоприятной ситуации, чтобы вернуть Россию. Но пока результатов это не дает. Например, решение интегрировать в европейский футбол юниорские сборные привело к тому, что около десятка стран заявили о бойкоте матчей с нашими командами.

Так что пока не получилось, но диалог между РФС и UEFA точно есть, и резкие смены курса нашего футбола это подтверждают, уверен бизнесмен и бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Раз такой резкий нажим на тормоза и разворот на 180 градусов от заданного вектора, скорее всего, ведутся какие-то закулисные разговоры. Но, думаю, результат далек. Всем понятно, что пока военная ситуация не завершится, никакого решения не будет».

Непонятно только, почему чиновники из РФС вдруг вновь начали упоминать Азию. Неужели все-таки в тех самых переговорах, о которых мы так мало знаем, возникли какие-то сложности? Возможно, про Азию вспомнили после жесткой позиции FIFA и UEFA допустить Россию только после завершения СВО.

Да, нам говорят, что приоритетом является Европа. Генеральный секретарь даже сравнил футбол в нашей стране с ребенком, родители которого желают ему лучшего. Но то, с какой скоростью его рулевые меняют решения, заставляет настороженно следить за их сложным курсом, и, несмотря на уверенный тон господина Митрофанова о европейском векторе, исключать азиатский сценарий, который сейчас кажется фантастикой, все равно не стоит.

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