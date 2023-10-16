На Кубани более 620 тысяч детей посещают учреждения дополнительного образования

В Краснодарском крае более 620 тыс. детей занимаются в учреждениях дополнительного образования. Как сообщает пресс-служба администрации региона, около 2,5 тысяч организаций предлагают около 28 тыс. программ.

Система дополнительного образования развивается, в том числе, благодаря нацпроекту «Образование». В учреждениях созданы программы по шести направленностям: физкультурно-спортивная, естественно-научная, художественная, техническая, туристско-краеведческая и социально-гуманитарная.

Открывающиеся в школах технопарки «Кванториум», образовательные центры «IT-куб» и «Точка роста» посещают около 235 тыс. школьников. Также ведущие учреждения дополнительного образования в регионе проводят мероприятия, в том числе региональные профильные смены.

Татьяна Ручкина

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