В Сысерти разработали туристический маршрут на джипах по рудникам
Туристический маршрут на джипах «Самоцветная кладовая Сысерти» протяженностью 70 км объединил 10 памятников природы и мест добычи полезных ископаемых XVIII-XIX веков, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.
Тальков камень
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Список локаций на маршруте:
- Магнетитовый рудник;
- Хромовый рудник;
- Родонитовое месторождение;
- Змеиная горка;
- карьеры у Шабров;
- Андреевские Золотые прииски;
- Гематитовая горка;
- Железная горка;
- Тальков камень.
Маршрут разработал экскурсовод музея Бажова Александр Федоров. «Каждый город на Урале неразрывно связан с заводами, а они — с месторождениями. И чтобы понять всю нашу сысертскую культуру, необходимо почувствовать себя старателем, горнодобытчиком XIX века. Для полного погружения я включил 10 заброшенных рудников и штольней, провел маршрут по старым владениям Турчаниновых-Соломирских — Сысертской и Нижнеисетской горным дачам»,— рассказал господин Федоров.
Маршрут станет дополнением к первой на Урале кольцевой велопешеходной тропе «Сысертская сотня» длиной 115 км. Она соединяет основные населенные пункты туристического кластера «Большая Сысерть»: Сысерть, Верхняя Сысерть, Космакова, Щелкун, Абрамово, Кашино, Кадниково. На каждом из этих отрезков пути есть свои культурные и природные достопримечательности: музей Бажова, памятник Турчанинову, Грантовый шурф, Абрамовский разрез, горы Бессонова, Редкая, Березовая и так далее. Территорию туркластера «Большая Сысерть» ежегодно посещает более 300 тыс. человек.