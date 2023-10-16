В Сысерти разработали туристический маршрут на джипах по рудникам

Туристический маршрут на джипах «Самоцветная кладовая Сысерти» протяженностью 70 км объединил 10 памятников природы и мест добычи полезных ископаемых XVIII-XIX веков, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тальков камень

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Тальков камень

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Список локаций на маршруте:

Магнетитовый рудник;

Хромовый рудник;

Родонитовое месторождение;

Змеиная горка;

карьеры у Шабров;

Андреевские Золотые прииски;

Гематитовая горка;

Железная горка;

Тальков камень.

Маршрут разработал экскурсовод музея Бажова Александр Федоров. «Каждый город на Урале неразрывно связан с заводами, а они — с месторождениями. И чтобы понять всю нашу сысертскую культуру, необходимо почувствовать себя старателем, горнодобытчиком XIX века. Для полного погружения я включил 10 заброшенных рудников и штольней, провел маршрут по старым владениям Турчаниновых-Соломирских — Сысертской и Нижнеисетской горным дачам»,— рассказал господин Федоров.

Маршрут станет дополнением к первой на Урале кольцевой велопешеходной тропе «Сысертская сотня» длиной 115 км. Она соединяет основные населенные пункты туристического кластера «Большая Сысерть»: Сысерть, Верхняя Сысерть, Космакова, Щелкун, Абрамово, Кашино, Кадниково. На каждом из этих отрезков пути есть свои культурные и природные достопримечательности: музей Бажова, памятник Турчанинову, Грантовый шурф, Абрамовский разрез, горы Бессонова, Редкая, Березовая и так далее. Территорию туркластера «Большая Сысерть» ежегодно посещает более 300 тыс. человек.

Екатерина Незамаева

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