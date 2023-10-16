«Москве не нужно конкурировать с регионами, надо объединяться»

В 2022 году Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород запустили общий туристический проект «Три столицы: от рассвета до заката». В нем нет заранее определенных маршрутов — организаторы подобрали набор событий, гостиниц и ресторанов, а гости могут сами выбрать, что посетить, куда заселиться и где поесть. Как и почему возникла эта идея, рассказал председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мостуризм Фото: Мостуризм

— Мы стремимся раскрывать туристический потенциал столицы, создавать новые маршруты, которые соединяют сразу несколько субъектов. Поэтому активно развиваем сотрудничество с другими российскими городами в рамках концепции «Москва+». Это помогает продвигаться и Москве, и другим регионам.

Концепция «Москва+» предлагает путешественнику посетить не только столицу, но и другие города в рамках одной поездки. Такие туры востребованы. По нашим данным, в прошлом году на составные маршруты пришлось 77% поездок: 12,4 млн из 16,2 млн путешествий.

Сейчас путешественники хотят увидеть больше в рамках одной поездки. Поэтому мы начали объединяться с другими регионами, чтобы предложить туристам посетить не один город, а сразу несколько. Так появилась программа между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом — тремя крупными точками притяжения на карте нашей страны. Города объединены концепцией «Три столицы: от рассвета до заката».

Мы приглашаем гостей встретить рассветы в Москве, проводить закаты в Нижнем Новгороде и увидеть белые ночи в Санкт-Петербурге.

Проект не подразумевает какие-то готовые туристические предложения, потому что три города в одну поездку посетить сложно. Мы собрали предложения, из которых турист может выбрать, куда сходить, где пообедать, что увидеть. Также мы подготовили и спецпредложения. Одно из них — обзорные экскурсии на красных двухэтажных автобусах. Турист покупает один билет, который действует в каждом из трех городов 24 часа с момента активации. Покатался по городу, вышел погулять, сел обратно в автобус — прервать экскурсию можно в любой момент. Так, по одному билету можно сначала погулять в Москве, через пару недель — в Нижнем Новгороде, через месяц — в Санкт-Петербурге. Билет действует три месяца.

Туристический потенциал Нижнего Новгорода мы оцениваем высоко. Столько новых мест у вас за последние годы открылось, обновили набережную и Стрелку. Конечно, город привлекает москвичей, тем более, что сообщение с Москвой налажено. С Восточного вокзала нон-стоп ходят «Ласточки» в дополнение к авиасообщению, еще и трасса М-12 открылась.

Наши совместные программы — это результат усилий вашего губернатора Глеба Никитина и его команды, в частности, Олега Берковича, по привлечению туристов в регион. Но я считаю, что мы недостаточно еще раскрутили идею общего путешествия Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород. Продолжаем работать в этом направлении.

Записала Елена Ковалева