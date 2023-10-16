«Ждем прорывов»

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о программе предстоящего визита Владимира Путина в КНР. В частности, запланировано выступление российского лидера на международном форуме «Один пояс — один путь», также в графике двусторонние переговоры с председателем Си Цзиньпином в широком и узком составе. Ранее Путин охарактеризовал главу Китая как надежного партнера. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет от поездки позитивных результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В преддверии визита в КНР Владимир Путин по традиции дал интервью основному медиа принимающей стороны, в данном случае — Центральному телевидению Китая. Президент России, в частности, рассказал о том, что наши отношения с Поднебесной являются фундаментальным фактором для стабильности в мире. Все у нас, одним словом, хорошо — пограничные вопросы решили, пусть и непросто было это сделать, но сделали, причем на основе доброй воли.

Кроме того, Путин дал характеристику Си Цзиньпину: он основательный, спокойный и надежный партнер — настоящий мировой лидер. Председатель КНР не принимает сиюминутных конъюнктурных решений, в отличие от «временщиков», которые «приходят на пять минут для того, чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают — незаметно».

Судя по всему, речь идет о западных бывших партнерах. Потому они и бывшие, что ненадежные. Тем не менее некоторые наблюдатели обратили внимание на другой аспект. Получается, что тот лидер ответственный, который несменяемый. Или по крайней мере он правит долго и основательно.

Действительно, какая может быть ответственность, когда руководитель находится на должности пять лет, а то и меньше? А чтобы переизбраться, приходится заниматься конъюнктурщиной, популизмом. Если же пришел надолго, никуда спешить не надо — с чувством, с расстановкой поднимаешь страну с колен. Вот и Китай идет по этому пути.

Таким образом, можно рискнуть предположить, что нынешняя российская политическая модель постепенно принимает совершенные идеологические рамки. Смысл такой: а кто сказал, что западная демократия — это истина в последней инстанции? Нет, ничего подобного. Там все прогнило, а вот у нас налицо устойчивое развитие.

Кто сказал, что сменяемость власти каждые четыре-пять лет это хорошо? Что можно успеть сделать за такой короткий срок? Ничего. Лидер только и работает на то, чтобы переизбраться. А это чистой воды популизм и безответственность. Правда, к великому сожалению, находятся такие, что рассуждают о застойных тенденциях, мол, нужно оживление, политическая конкуренция, потому что в спорах рождается истина. А это очень даже полезно для поступательного движения страны в светлое завтра.

Как бы то ни было, ждем прорывов в результате визита российского президента в Китайскую Народную Республику.

В частности, хотелось бы увидеть контуры многополярного мира, который возникнет на руинах западной гегемонии.

Очень интересно узнать, что все-таки имел в виду Си Цзиньпин, когда по завершении своего московского визита в марте текущего года говорил о неких переменах, которые продвигают обе страны. Это то, чего не было 100 лет. Впрочем, мир и так заметно меняется. И опять же, к великому сожалению, совсем не в лучшую сторону. Хотя, может быть, в результате все кончится хорошо, но говорить об этом явно преждевременно.

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