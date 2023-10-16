Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ночь на 17 октября в Нижнем Новгороде выпадет 50% месячной нормы осадков

В Нижнем Новгороде в ночь на 17 октября ожидается сильный дождь со снегом. По прогнозам регионального управления МЧС РФ, в городе за ночь выпадет свыше 35 мм осадков. Это 50% от месячной нормы.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В свою очередь глава города Юрий Шалабаев отметил, что за минувшие сутки в городе уже выпало осадков на 65% от месячной нормы. «Если завтра одномоментно выпадет заявленное количество, то будут достигнуты практически месячные показатели»,— отметил глава города.

По его словам, большая нагрузка ляжет на технику, рабочих и ливневки: «Водооткачивающая техника, включая машины "Теплоэнерго" и "Водоканала", и бригады рабочих наготове на известных проблемных местах, чтобы в разгар ливня ситуация там была под контролем».

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...