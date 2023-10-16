В ночь на 17 октября в Нижнем Новгороде выпадет 50% месячной нормы осадков

В Нижнем Новгороде в ночь на 17 октября ожидается сильный дождь со снегом. По прогнозам регионального управления МЧС РФ, в городе за ночь выпадет свыше 35 мм осадков. Это 50% от месячной нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В свою очередь глава города Юрий Шалабаев отметил, что за минувшие сутки в городе уже выпало осадков на 65% от месячной нормы. «Если завтра одномоментно выпадет заявленное количество, то будут достигнуты практически месячные показатели»,— отметил глава города.

По его словам, большая нагрузка ляжет на технику, рабочих и ливневки: «Водооткачивающая техника, включая машины "Теплоэнерго" и "Водоканала", и бригады рабочих наготове на известных проблемных местах, чтобы в разгар ливня ситуация там была под контролем».

Андрей Репин