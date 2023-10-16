В Сочинском нацпарке к лету 2024 года модернизируют комплекс «33 водопада»

В нацпарке Сочи проведут модернизацию комплекса «33 водопада». Всю сопутствующую инфраструктуру сделают современной и приведут к единому стилю. Как сообщили в пресс-службе природного комплекса, работы планируют завершить до начала летнего курортного сезона 2024 года.

Из-за сильных осадков в начале года водопады, настилы и мосты сильно пострадали. Природные объекты смогли восстановиться сами, но туристическая инфраструктура требует проведения работ. Летом объект обследовали специалисты Сочинского нацпарка. Теперь план работ обсудили руководство Сочинского нацпарка, Департамента по курортам и туризму, полиции и администрации Лазаревского района.

В районе «33 водопадов» предприниматели арендуют более 10 земельных участков, на которых ведется активная торговля. Однако некоторые бизнесмены организовали самозахват территории. Для модернизации объекта нужно решить вопросы землепользования и аренды. На объекте уже разметили четкие границы земель муниципалитета и национального парка.

Со всеми арендаторами уже работают профильные отделы нацпарка. Они проверят документы на аренду, соблюдение границ арендованной земли и законность построек. При первых проверках уже выявлены несколько самовольных построек и нарушение границ арендованной территории. Со всеми нарушителями будут расторгнуты договоры.

По словам исполняющего обязанности директора Сочинского национального парка Сергея Шевелева, в вопросе обновления инфраструктуры важно, чтобы объект был современным не только в границах нацпарка, но и за его пределами. Руководство объекта договорилось с департаментом курортов и туризма о совместной работе.

«Там, где мы не можем поставить новый туалет, оборудовать хорошую стоянку для личного транспорта и автобусов, на городской территории это может сделать администрация. Таким образом мы получим целый современный туристский комплекс»,— отметил Сергей Шевелев.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram