Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приживаемость компенсационного озеленения в Нижнем Новгороде составляет 86%

Более 177 млн руб. поступило в бюджет Нижнего Новгорода в качестве платы за компенсационное озеленение. По словам директора МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» Алексея Глазова, с начала года в городе высажено и принято по актам более 1,1 тыс. деревьев и 4,2 тыс. кустарников, уложено 13 тыс. кв. м газона.

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

«В вегетационный период 2023 года проведена проверка приживаемости компенсационного озеленения, высаженного в 2022 году. Процент приживаемости составил 85,7%. По результатам обследования выданы замечания по замене растений в срок до 31 октября»,— добавил господин Глазов.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...