Приживаемость компенсационного озеленения в Нижнем Новгороде составляет 86%
Более 177 млн руб. поступило в бюджет Нижнего Новгорода в качестве платы за компенсационное озеленение. По словам директора МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» Алексея Глазова, с начала года в городе высажено и принято по актам более 1,1 тыс. деревьев и 4,2 тыс. кустарников, уложено 13 тыс. кв. м газона.
Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ
«В вегетационный период 2023 года проведена проверка приживаемости компенсационного озеленения, высаженного в 2022 году. Процент приживаемости составил 85,7%. По результатам обследования выданы замечания по замене растений в срок до 31 октября»,— добавил господин Глазов.