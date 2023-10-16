Приживаемость компенсационного озеленения в Нижнем Новгороде составляет 86%

Более 177 млн руб. поступило в бюджет Нижнего Новгорода в качестве платы за компенсационное озеленение. По словам директора МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» Алексея Глазова, с начала года в городе высажено и принято по актам более 1,1 тыс. деревьев и 4,2 тыс. кустарников, уложено 13 тыс. кв. м газона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

«В вегетационный период 2023 года проведена проверка приживаемости компенсационного озеленения, высаженного в 2022 году. Процент приживаемости составил 85,7%. По результатам обследования выданы замечания по замене растений в срок до 31 октября»,— добавил господин Глазов.

Андрей Репин