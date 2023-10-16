Пригородный поезд Ростов-Зимовники начнет курсировать ежедневно с 17 октября

С 17 октября поезд № 6819/6820, курсирующий между Ростовом-на-Дону и Зимовниками, начнет ходить ежедневно, сообщает пресс-служба СКЖД. Ранее состав курсировал четыре раза в неделю.

Из Ростова поезд отправляется в 07:28, прибывая в Зимовники в 13:24. Обратно состав отбывает в 13:41, возвращаясь на пригородный вокзал в 19:09.

«В связи с назначением в ежедневном обращении поезд Ростов – Зимовники отменяются пригородный поезд №6830/6829 сообщением Ростов – Куберле – Ростов, который курсировали со вторника по четверг»,— сообщает пресс-служба СКЖД.

Отмечается, что поезд между донской столицей и Зимовниками был запущен 4 августа. За прошедшее время по новому маршруту проехало более 1 тыс. пассажиров.

Анастасия Назарова