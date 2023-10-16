Бизнес Армавира инвестировал больше 500 млн рублей в современную инфраструктуру

Предприниматели Армавира инвестировали более 500 млн руб. в современную инфраструктуру. В пресс-службе администрации города отметили, что создание современной инфраструктуры и вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых городских территорий — один из этапов концепции социально-экономического развития «Новый Армавир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Еще в 2020 году в Армавире провели работу по определению депрессивных территорий. Эти места выбирали сами жители города в организованных властями опросах. Голосовали более семи тысяч горожан. По итогам опроса определили 12 неактивных территорий и 98 объектов.

Начиная с прошлого года в экономику города вовлекли сразу десять депрессивных территорий и объектов. Преобразились, в частности, City Center и бывший развлекательный центр «Досуг».

«Новая жизнь депрессивных объектов дает свои результаты — рабочие места, налоговые поступления, досуговое разнообразие для армавирцев»,— отметил глава Армавира Андрей Харченко.

Мэр при этом отметил, что бизнес не должен забывать о развитии транспортной инфраструктуры. В частности, как отметил господин Харченко, собственникам нужно обратить внимание на наличие парковочных мест возле своих объектов, что поможет уменьшить количество пробок в городе.

Администрация Армавира планирует в ближайшее время вовлечь в экономику города еще 40 подобных объектов и территорий. Предполагается, что это принесет Армавиру около 2 млрд руб. новых инвестиций.

Вячеслав Рыжков

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