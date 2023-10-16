Росприроднадзор зафиксировал загрязнение реки Исеть шадринским МУПом

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора уличило муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Шадринска в сбросе нефтепродуктов и других загрязняющих веществ в реку Исеть. Организация и должностные лица будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Многочисленные нарушения природоохранного законодательства были выявлены в ходе плановой проверки очистных сооружений канализации, эксплуатируемых МУП «Водоканал». Так, в сточных водах, сбрасываемых в реку Исеть, выявлено многократное превышение установленных нормативов допустимого содержания вредных веществ, в том числе нефтепродуктов и железа. Помимо этого, на предприятии была неверно рассчитана плата за негативное воздействие на окружающую среду, в экологической декларации учтены не все виды образующихся отходов, мероприятия по уменьшению выбросов в воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий не разработаны и не согласованы. Также установлено, что МУП использует водный объект – реку Исеть с нарушением правил водопользования.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте