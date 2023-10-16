Валовой региональный продукт в Татарстане прогнозируется на уровне 4 трлн рублей

В этом году в Татарстане валовой региональный продукт ожидается на уровне порядка 4 трлн руб. Об этом во время заседания комитета Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению сказал первый замглавы Минэкономики региона Олег Пелевин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, такой продукт ожидается с учетом прогнозов предприятий, реализуемых проектов, федеральных и республиканских мер поддержки, ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве на фоне непогоды.

В следующем году валовой региональный продукт ожидают на уровне 102,2%, в 2025-м — на уровне 104,4%, в 2026-м — 102,3%.

"Ъ-Казань"