Тысячерублевую купюру с Ярославлем больше не будут выпускать

Тысячерублевую купюру с изображением Ярославля больше не будут выпускать, но она останется в обороте. Об этом сообщили в Банке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленные банкноты Центрального Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Обновленные банкноты Центрального Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместитель председателя Центробанка Сергей Белов заявил, что после обновления банкнот прекращается выпуск старых вариантов. Сейчас начат выпуск новых 1000 и 5000 рублей. Ярославль изображен на банкноте номиналом в 1 тыс. руб. с 1997 года. Там представлен памятник основателю города Ярославу Мудрому и часовня Казанской иконы Божьей матери. Теперь купюра будет посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

«После введения "новых" банкнот в обращение купюры образца 1997 года будут по-прежнему оставаться законным средством платежа. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения»,— прокомментировали в Ярославском отделении Банка России.

Алла Чижова