В Ярославской области во встречах с властью приняли участие 2,6 тысячи жителей

В Ярославской области в период с 1 июля по 30 сентября состоялись 72 встречи руководителей органов власти с жителями, число участников составило 2,6 тыс. Встречи проводятся по поручению главы региона Михаила Евраева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Это востребованный и крайне эффективный формат, который позволяет оперативно решать многие волнующие жителей вопросы. Все поручения по итогам встреч находятся на контроле. Поэтому обязательно будем продолжать эту практику»,— отметил Михаил Евраев.

Как сообщили в правительстве, чаще всего жители задают вопросы на темы ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, здравоохранения и транспорта. За 3 месяца на встречах поступил 861 вопрос, из них 130 были оперативно решены.

Наиболее значимыми результатами совместной работы власти и жителей стали восстановление моста через реку в селе Марьино Некоузского района, ремонт проспекта 50-летия Победы в Тутаеве и ФАПа в деревне Красново Борисоглебского района. Об этих итогах выполнения поручения губернатора сообщило правительство области.

Встречи властей с жителями продолжатся, график на четвертый квартал опубликован на странице министерства социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций на сайте ярославского правительства.

Алла Чижова