БК «УГМК» выиграл в Новосибирске у «Динамо»

Женский баскетбольный клуб «УГМК» обыграл «Динамо» из Новосибирской области в третьем туре женской Фонбет Премьер-лиги по баскетболу. Встреча прошла в Новосибирске на спортивно-концертном комплексе «Север» и закончилась со счетом 52:60 (11:12; 16:19; 7:18; 18:11) в пользу гостей.

В первой четверти команды начали довольно тяжело. За первые пять минут игроки «УГМК» забросили лишь пять очков. Тогда же хозяйки заработали штрафные броски, открыв счет для своего «Динамо». Во второй половине четверти лисицы еще за две минуты до конца имели преимущество в четыре балла. Новосибирские соперницы смогли отыграться до разрыва в одно очко.

Вторая четверть была вновь за гостьями из Екатеринбурга, которые смогли увеличить отрыв до четырех очков. Ближе к середине преимущество достигало семи баллов, но «Динамо» не собирались так просто отпускать соперниц и всеми силами старались их нагнать. Результативность команд выросла в сравнении с первой частью игры. Главные снайперы первой половины Александрия Бентли из «УГМК» и Ольга Столяр из «Динамо» (7 очков).

В третьей четверти команды поровну шли по очкам, нагоняя друг друга. Впервые за матч замены провели в БК «УГМК» и их активная ротация принесла плоды, в виде преимущества в девять очков. Оно было достигнуто одним трехочковым и рывком на пустое кольцо. Далее хозяйки потеряли оставшийся запал, отрыв лисиц после третьей стадии матча составил 15 очков. Лучшей по очкам вырвалась вперед Ольга Столяр (10 очков).

Четвертая четверть началась с отыгрыша новосибирских баскетболисток отрыва у БК «УГМК» до 10 очков. После такого начала от «Динамо» гостьи активнее пошли в атаку и заработали несколько штрафных, но соперницы не отставали. Проход динамовцев с трехочковым Ольги Столяр уменьшает разницу до пяти баллов и придает интриги на концовку встречи. Во вторую пятиминутку в активной борьбе за результат провели игроки обеих клубов, но «УГМК» оказался сильнее и заработал на соперницах несколько решающих фолов. Итоговый отрыв восемь баллов и счет на табло 52:60.

Лучшая баскетболистка матча защитница Ольга Столяр «Динамо» (Новосибирская область) набрала 13 очков и пять голевых передач. Самой результативной у «УГМК» стала форвард Анастасия Косу с 10 очками.

Следующий матч женский баскетбольный клуб «УГМК» проведет 21 октября в Екатеринбурге против «Ники» из Сыктывкара.

Александр Стародумов

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