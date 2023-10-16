Налогообложению составили формулу

Министерство финансов раскрыло условия соглашений по избежанию двойного налогообложения с нейтральными странами. Речь идет о базовой формуле, которую предлагают на переговорах, рассказал замминистра Алексей Сазанов в интервью «Ведомостям». Она предполагает, что ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж зафиксированы на уровне 10%. Для сравнения, со странами, с которыми у России нет подобных соглашений, ставка налогообложения роялти — 20%.

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Тем не менее условия с каждым государством будут обсуждаться отдельно, а, значит, параметры еще могут измениться, уверен партнер мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец:

«Процесс пересмотра ставок в сторону их увеличения по соглашениям избежания двойного налогообложения не новый. Другое дело, какой рычаг у России будет для того, чтобы попытаться предложить партнерам повышение ставок и зачастую ухудшение условий. Думаю, переговоры не будут простыми. В качестве примера можно привести Турцию — страна, с которой Российская Федерация пыталась и пытается пересмотреть соглашение как с активным торговым партнером, но Анкара не идет на переговоры.

В качестве примера такого рычага может быть общая договоренность о какой-то крупной сделке на уровне стран, или, например, выход государственного бизнеса, больших национальных корпораций в ту или иную юрисдикцию. Когда реализуется совместный проект, и страны на высоком уровне заинтересованы в том, чтобы доходы от этих проектов в стране-партнере облагались по определенным понятным ставкам. То есть нужен какой-то экономический или политический стимул».

Сейчас бизнес ожидает соглашения об избежании двойного налогообложения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Формально оно есть, но для большинства предпринимателей не работает. Однако Минфин в переговорах будет исходить не только из выгоды для бизнеса, но и пользы для бюджета, считает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«Объединенные Арабские Эмираты настаивают, например, на том, что в части роялти не было обложения на стороне государства, из которого идет выплата. То есть, если российская компания платит дубайской за пользование какими-то интеллектуальными правами и патентами, то в РФ удержания налога нет, это будет условно облагаться в ОАЭ и наоборот.

Дальше — чистая экономика. У какой страны на текущий момент больше будет тех активов, например, если опять же мы говорим про роялти, которые готовы платить и из других стран. Дискуссия по ставкам вращается вокруг этого. Ставки, безусловно, влияют на бизнес-решения, но здесь еще и Минфин оценивает влияние на бюджет.

Для тех же дивидендов, с одной стороны, можно установить критерий пониженной ставки — 10% вместо 15% базовых. Можно еще добавить условия, что нужно проинвестировать определенную сумму, например, в российскую компанию, и только после этого, если она заработает некую прибыль, то будет действовать пониженная ставка в 10%».

Минфин пересматривает налоговые соглашения с нейтральными странами с лета 2022 года. Однако ни с одним государством пока договориться не удалось.

Соглашения с недружественными странами Россия приостановила в августе прошлого года. В список вошли, например, Кипр, Мальта и Люксембург. Такой указ подписал президент Владимир Путин.

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Елена Иванова