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На месте бывшего Каширинского рынка начнут строить первый дом

В Челябинске компания «Голос. Девелопмент» получила разрешение на строительство первого дома на территории бывшего Каширинского рынка. Об этом сообщает застройщик на своем официальном сайте.

В планах у компании построить жилые и нежилые помещения площадью более 12 тыс. кв. м. Общая площадь участка составляет 18 тыс. кв. м. Дома в новом жилом квартале будут переменной этажности – от семи до 23 этажей. Планируется, что первые жители комплекса смогут заселиться уже в 2026 году. Срок завершения строительства всего квартала – 2029 год.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», проект застройки территории бывшего Каширинского рынка в Челябинске стал первым в рамках реализации механизма комплексной застройки территории (КРТ) в регионе. Соответствующий договор администрация города заключила в феврале 2022 года с правообладателем участка ООО «Тригор и К», основным владельцем которой является «Голос. Девелопмент». В декабре прошлого года проект застройки территории был утвержден после публичных слушаний.

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