Жительница Миасса потеряла 1,18 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

По словам 52-летней горожанки, после размещения резюме на сайте объявлений ей позвонила девушка с предложением об удаленной работе бухгалтером. В ходе разговора она убедила местную жительницу установить на смартфон специальное приложение.

Затем горожанке позвонили еще два человека. Они убедили ее открыть валютный счет, который она якобы сможет использовать не только для получения зарплаты, но и для заработка на инвестициях.

Жительница Миасса поверила их словам о скором возврате вложенных средств с процентами, и оформила кредиты на общую сумму 1,18 млн руб. Их она перевела на указанные злоумышленниками счета.

«Однако когда в обещанный срок деньги не пришли, женщина догадалась о мошенничестве и обратилась к сотрудникам полиции»,— поясняют в областном ГУ МВД.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте