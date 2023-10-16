Обрушилась часть конструкции моста у Русского Вожоя в Удмуртии

У деревни Русский Вожой Завьяловского района Удмуртии обрушилась часть конструкции у моста через реку Вожойка. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, 15 октября частично обрушился окрылок входного оголовка гидротехнического сооружения пруда. Повреждена водопроводящая часть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Горбачев, vk.com Фото: Алексей Горбачев, vk.com

По его словам, на место выехали сотрудники ведомства и администрации района для обследования состояния моста через плотину. Здесь проходит дорога местного значения в микрорайон Бородино.

Сейчас движение здесь приостановлено, объезд организуют по полю через Русский Вожой.