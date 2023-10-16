Владимир Путин открыл движение по обновленному участку Пермского тракта

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл автомобильное движение по расширенному участку Пермского тракта. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Обновленный участок стал частью трассы М-12.

И. о. губернатора Алексей Шмыков рассказал президенту, что участок с 212 по 232 км был введен на месяц раньше графика. Проезжая часть Пермского тракта была расширена до четырех полос. Благодаря осевому парапетному ограждению, разделяющему встречные потоки, автомобили не смогут выезжать на встречные полосы.

Также были построены три разворотные петли с освещением, а также капитально отремонтированы водопропускные трубы и две автобусные остановки для жителей Тюш и Ключевая. Обустроены заездными карманы и тротуары.

Весь Пермский тракт должен стать четырехполосным до конца 2024 года. Пропускная способность вырастет до 27 тыс. автомобилей в сутки.

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