В краевой парламент внесен законопроект о региональных налоговых льготах

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект закона о налоговых льготах. Документ предусматривает корректировку требований к региональным инвестпроектам, продление налоговых каникул для предпринимателей-новичков и фиксацию размера пониженных ставок для инвесторов. Об этом сообщает телеграм-канал краевого заксобрания.

Законопроект, в частности, дает возможность заключения регионального специнвестконтракта (СПИК) c инвесторами, которые создали не менее двадцати новых рабочих мест (сейчас 100 мест) и инвестировали не менее 300 млн руб. (сейчас 750 млн руб.). Налоговая ставка 0% для впервые зарегистрированных предпринимателей производственной, социальной, и научной сфер, а также сферы оказания бытовых услуг и предоставления мест для временного проживания по ПСН или УСН будет действовать до 1 января 2025 года.

Для приоритетных инвестпроектов, признанных таковыми до 1 января 2022 года, будет зафиксирован размер пониженной налоговой ставки, предписанный на момент присвоения соответствующего статуса. Независимо от изменений параметров проекта и статуса субъекта. Также меняется механизм предоставления льготы по налогу на имущество организаций в отношении ряда объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

Проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании краевого парламента в октябре.