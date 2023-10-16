В Самарской области не ожидают всплеска беженцев из Нагорного Карабаха

В самарской региональной общественной организации «Армянская община» сообщили, что не ожидают всплеска беженцев из Нагорного Карабаха. По словам представителя диаспоры, в настоящее время нет информации о большом количестве ожидаемых переселенцев.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана, проходившей 19–20 сентября, в Нагорном Карабахе проживало около 120 тыс. армян. К концу сентября регион покинуло свыше 100 тыс. человек, большинство из которых отправилось в Армению.

Евгений Чернов