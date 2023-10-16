От незаконных свалок в Краснодаре освободили около трех гектаров земли

В Краснодаре уже освободили от мусора около 3 га территорий — это больше 200 незаконных скоплений отходов. О промежуточных итогах борьбы с незаконными свалками рассказал в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам мэра, к ответственности привлекли больше 70 «серых мусорщиков». Также были изъяты и отправлены на штрафстоянку больше 50 машин нарушителей. Сами владельцы заваленных мусором земель получили штрафы от Росприроднадзора на общую сумму более 37 млн руб.

«Продолжаем очищать территории от незаконных свалок. Вывозим с муниципальной земли оставленный кем-то мусор, проводим работу с собственниками земельных участков. Ловим "серых мусорщиков" за руку»,— написал Евгений Наумов.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram