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Между Казанью и Нижним Новгородом запустят рейсы на крыльях «Метеор-120Р»

На этой неделе, 21 октября, планируют запустить между Казанью и Нижним Новгородом рейсы на судне на подводных крыльях «Метеор-120Р», которое носит имя конструктора Ростислава Алексеева. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из Нижнего Новгорода рейс отправится в 8:00. Примерно через 7-8 часов судно прибудет в Казань. В обратном направлении оно отправится на следующий день в 8:00. Билеты уже поступили в продажу.

"Ъ-Казань"

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