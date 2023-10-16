Между Казанью и Нижним Новгородом запустят рейсы на крыльях «Метеор-120Р»

На этой неделе, 21 октября, планируют запустить между Казанью и Нижним Новгородом рейсы на судне на подводных крыльях «Метеор-120Р», которое носит имя конструктора Ростислава Алексеева. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из Нижнего Новгорода рейс отправится в 8:00. Примерно через 7-8 часов судно прибудет в Казань. В обратном направлении оно отправится на следующий день в 8:00. Билеты уже поступили в продажу.

"Ъ-Казань"