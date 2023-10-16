«Красное Сормово» получит федеральные средства на постройку «Карелии»

Правительство РФ в 2023 году дополнительно направит 900 млн руб. на субсидирование программы строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию в 2023 году. По данным правительства, под строительством гражданского судна в данном случае понимается создание его стальной части. Эти работы должны быть выполнены до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Одним из получателей бюджетных средств станет нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово». Благодаря федеральной поддержке предприятие сможет завершить строительство корпуса первого круизного лайнера проекта «Карелия». Полностью судно будет достроено в 2025 году. Контроль за целевым использованием средств поручен Минпромторгу РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый в серии круизный лайнер проекта «Карелия» на «Красном Сормове» был заложен в апреле 2023 года. Второй лайнер начали строить в мае, третий — в июне. Их передадут заказчику в 2026 году. Серию строят в рамках программы правительства РФ по обновлению пассажирского флота. Новые лайнеры будут эксплуатироваться на внутренних морских и речных путях России.

Андрей Репин