Водитель иномарки влетел в дерево в Усть-Лабинске и погиб

В Усть-Лабинске произошло смертельное ДТП. На улице Пролетарская разбилась иномарка, рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

По информации ведомства, 35-летний мужчина за рулем «Киа Сид» разогнался и не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и влетел в дерево.

Водитель корейской иномарки погиб в машине «скорой». Правоохранители выясняют все детали трагедии.

Вячеслав Рыжков

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