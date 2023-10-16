Новый сезон Ночной хоккейной лиги запустили в Удмуртии

В Удмуртии начался региональный любительский чемпионат XIII сезона Ночной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, стартовал он в Воткинске 14 октября. В этом сезоне в проекте будут принимать участие 16 любительских команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В Удмуртии хоккеем занимаются более 4 тыс. человек: 13 любительских команд и 5 профессиональных. За последние три года открылись две ледовые арены в Можге и в Воткинске, что, несомненно, повлияло на развитие данного вида спорта в нашем регионе. Хоккей в Удмуртии имеет огромный потенциал для дальнейшего роста, и мы с нетерпением будем ждать побед наших спортсменов»,— отметил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

Всероссийский турнир по хоккею проводится в два этапа. С сентября по март будут проводиться игры регионального этапа среди любительских команд в четырех дивизионах: любитель 40+, любитель 50+, лига мечты и лига надежды. Второй этап пройдет в Сочи. Победитель турнира в главном дивизионе получит Кубок Крутова и средства на строительство крытого ледового катка в своем регионе.