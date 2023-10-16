AVA Group анонсировал создание IT-хаба в Краснодаре

AVA Group выступил в качестве партера IV Международной конференции по информационной безопасности.

Инвестиционный холдинг выступил в качестве партнера IV Международной конференции по информационной безопасности Kuban CSC 2023 и представил свои цифровые проекты в рамках нескольких секций. Представители компании также провели рабочие встречи с бизнес-партнерами и представителями органов власти.

Советник президента AVA Group Дмитрий Коноваленко в беседе с вице-губернатором Краснодарского края Александром Руппелем сообщил о проекте создания в Краснодаре IT-хаба.

«Мы планируем в столице Кубани открыть IT-хаб. Думаю, что к концу года мы его презентуем, где соберем самые лучшие умы в сфере IT-технологий, образования. Задача состоит в том, чтобы сделать это место инновационным в направлениях информатизации бизнеса, кибербезопасности, которые сегодня предприниматели реализуют», – отметил Дмитрий Коноваленко.

Первоначальный объем инвестиций в проект уже составил более 300 млн рублей. В настоящее время над ним работает 120 человек, в планах также привлечение молодых специалистов, работа с вузами.

«Одна из основного задач холдинга – расширение компетенций специалистов в перспективных отраслях. Сейчас ведем переговоры о сетевом партнерстве с КубГТУ, чтобы студенты обучались узкоспециализированным знаниям, получали сертификат о дополнительном образовании. Сейчас площадь IT-хаба - порядка 8 тыс. кв. метров, в которой созданы все условия для деловой активности. В будущем, если мы будем понимать, что такой формат пользуется спросом, конечно, будем развивать территории дальше», – уточнил советник президента AVA Group Дмитрий Коноваленко.

На выставке разработок и продуктов в сфере IT сотрудники холдинга AVA Group провели презентацию одного из собственных цифровых продуктов– интерактивную панель AVALINE.

На панельной дискуссии заместитель вице-президента по цифровизации AVA Group Алексей Володеев выступил с презентацией «Умный город. Инвестиции в будущее с 3D визуализацией AVATECH». Была представлена концепция «цифрового двойника» города, которая позволит раскрыть инвестиционный потенциал локации, спланировать точки притяжения, прогнозировать трафик и моделировать развитие пространства. «Цифровой двойник» помогает планировать проекты комплексного развития территорий, а также презентовать проекты не только инвесторам, но и обществу.

В рамках конференции прошли соревнования Kuban CTF среди молодых специалистов, которое завершилось награждением победителей. Заслуженные награды, гранты на развитие, вручил заместитель вице – президента AVA Group по коммерции и цифровизации Алексей Володеев.

«Развивая направление цифровизации внутри холдинга, мы начали с поддержки хакатонов в регионе организованных Фондом развития инноваций Краснодарского края, по результатам которых победители стали частью команды AVA Group, получили необходимые инвестиции в развитие своих цифровых продуктов, образовав новое, настолько актуальное сегодня подразделение. Это партнерские отношения, которые за прошедший год принесли свои положительные результаты. Сегодня я вижу направление цифровизации одним из стратегически важных именно поэтому компания активно инвестирует средства в поддержку молодых специалистов, открывает пространства для IT-специалистов» - отметил президент AVA Group Ваган Арутюнян.

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