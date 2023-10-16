В Марий Эл отменили концерт группы «Ночные снайперы»

Власти Марий Эл отменили концерт группы «Ночные снайперы» из-за того, что лидер группы Диана Арбенина поддержала Израиль своей новой песней. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерт должен был пройти 18 октября в Ледовом дворце Йошкар-Олы. Госпожа Арбенина же назвала произошедшее диверсией.

В данный момент группа «Ночные снайперы» проводит гастрольный тур по РФ в честь своего 30-летия. Однако концерты в Ижевске, Новосибирске и Пензе также оказались под угрозой отмены. Жители всех трех городов обратились к местным властям с требованием запретить выступление группы из-за ее несогласия с Россией по палестино-израильскому конфликту.

"Ъ-Казань"