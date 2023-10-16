Неудавшуюся диверсию передали суду

В Новосибирске начался суд по делу о неудавшейся диверсии на железнодорожной станции Сибирская в ноябре 2022 года. Согласно версии следствия, 48-летний Дмитрий Гурулев установил на состав из цистерн с дизельным топливом бутылку с «коктейлем Молотова», поджег фитиль, однако взрыва и пожара не произошло. В деле говорится, что обвиняемый сотрудничал с запрещенной в РФ террористической организацией «Легион "Свобода России"», а целью диверсии был «подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны». Защита заявила, что выводы, к которым пришло следствие, необоснованны и недостоверны, и что у обвиняемого есть алиби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Новосибирске начался суд по делу о диверсии на железной дороге, обвинение предъявлено 48-летнему Дмитрию Гурулеву

Фото: Ефим Крепыш В Новосибирске начался суд по делу о диверсии на железной дороге, обвинение предъявлено 48-летнему Дмитрию Гурулеву

Фото: Ефим Крепыш

В Новосибирском областном суде в понедельник состоялось первое судебное заседание по уголовному делу Дмитрия Гурулева, предполагаемого организатора неудавшейся диверсии на Западно-Сибирской железной дороге. Она была совершена поздно вечером 14 ноября прошлого года.

Неизвестный на тот момент мужчина попытался устроить взрыв на станции Сибирская, расположенной в Первомайском районе города. На железнодорожный состав из цистерн с дизельным топливом, который находился на пятом пути, он установил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, поджег фитиль и скрылся. Однако взрыва и пожара, который, по мнению правоохранителей, мог бы охватить всю железнодорожную станцию, не произошло.

Было возбуждено уголовное дело, раскрыть преступление удалось в течение месяца.

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали подозреваемого — директора туристической компании «Реалтур» Дмитрия Гурулева.

В ванной комнате его коттеджа оперативники нашли ткань с микрочастицами взрывчатого вещества, которое, говорится в деле, он получил, смешивая различные химические вещества.

Дмитрию Гурулеву предъявили обвинение в диверсии (ст. 281 УК РФ) с целью «подрыва экономической безопасности и обороноспособности России», в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и их хранении (ст. 223.1 и ст. 222.1). Предполагаемого диверсанта водворили в СИЗО.

В последующем в деле появилась статья УК о тайном сотрудничестве с иностранной организацией (ст. 275.1). В материалах следствия указывается, что новосибирец через Telegram-канал установил контакт с организацией «Легион "Свобода России"» (признана террористической и запрещена в РФ), получил от ее представителя инструкции по установлению сотрудничества, образец анкеты кандидата в ее члены.

«В ходе указанной переписки неустановленный представитель организации отправлял Гурулеву сообщения со списком действий, направленных против безопасности РФ, а именно поджогах военкоматов, сборе и передаче информации, касающейся обороноспособности, на совершение которых Гурулев отвечал согласием»,— говорится в материалах дела. В конце сентября 2023 года расследование было завершено, дело поступило на рассмотрение Новосибирского областного суда.

В первый день слушаний было оглашено обвинительное заключение. Дмитрий Гурулев заявил о своей невиновности. «То, что здесь (в обвинительном заключении.— "Ъ-Сибирь") написано, не соответствует действительности»,— сказал адвокат Тимофей Тимофеев.

Защитник отметил, что его доверитель однажды действительно попытался изготовить взрывчатое вещество, но из этой затеи ничего не вышло, и он вылил полученную жидкость. Адвокат Гурулева считает, что таким образом его клиент добровольно отказался от совершения преступления и не должен привлекаться к уголовной ответственности.

Юрист заявил, что 14 ноября 2022 года, в день описываемых в деле событий, его подзащитный не находился на железнодорожной станции Сибирская и готов представить алиби.

Кроме того, отметил в своем выступлении защитник, Дмитрий Гурулев начал общение с запрещенной организацией раньше, чем она была признана террористической и запрещена.

Затем стороны установили порядок исследования доказательств. Участники судебного процесса допросят представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, исследуют письменные материалы дела. Обвиняемый даст показания в самом конце судебного следствия.

Константин Воронов, Новосибирск