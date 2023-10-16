Глава «Россети Центр» Игорь Маковский в рамках обмена опытом встретился с энергетиками Китайской Народной Республики

На площадке Главного аналитического центра ПАО «Россети Центр» в Москве генеральный директор Общества Игорь Маковский провел рабочую встречу с представителями государственной корпорации «DongFang Electronics International Corporation (DFE)» из Китая.

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Российские энергетики рассказали коллегам о преимуществах внедряемых технологических и корпоративных информационных систем отечественной разработки, а также продемонстрировали, как в режиме онлайн осуществляется мониторинг и управление электросетевым комплексом 20 регионов нашей страны.

В рамках визита представители госкорпорации посетят объекты электросетевой инфраструктуры «Калугаэнерго» и «Владимирэнерго», а также заводы-производители силового оборудования.

«Взаимовыгодное сотрудничество стало основой эффективности в современном мире. В условиях быстрого развития технологий, нам необходимо объединять ресурсы и опыт, чтобы на высоком уровне и дальше исполнять задачи по обеспечению надежного и качественного электроснабжения наших потребителей», – отметил генеральный директор Игорь Маковский.