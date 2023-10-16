Житель Ижевска сдал на металлолом чужую «ГАЗель»

В Ижевске задержали 40-летнего ранее судимого водителя предприятия, который сдал чужую грузовую «ГАЗель» на металлолом. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, было установлено, что в июне подозреваемый заметил во дворе «ГАЗель» со спущенными колесами, вызвал эвакуатор и доставил чужой автомобиль в пункт приема металлолома. Сотруднику пункта он сообщил, что владельцем автомобиля является его умерший родственник, и пообещал привезти документы после снятия транспортного средства с учета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Полицейские выяснили, что автомобиль разобрали, термокузов продали частному лицу. Сейчас кузов уже обнаружен. Ущерб владельцу «ГАЗели» составил 350 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража в крупном размере). С подозреваемого взята подписка о невыезде.