На спецоперации погиб 56-летний мобилизованный из Курской области

Власти в Курской области в понедельник, 16 октября, сообщили о гибели в ходе спецоперации на территории Украины нескольких жителей региона. Двое из них — мобилизованные, один — контрактник. Старшему из погибших было 56 лет.

56-летний старший лейтенант Владимир Выдрин из Суджанского района, как сообщили в правительстве области, был мобилизован осенью 2022 года. Он погиб 23 августа под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике.

38-летний ефрейтор Александр Харитоненко с мая 2023 года отправился на военную службу по контракту. Он погиб 9 октября в районе села Макеевка Луганской народной республики. Военнослужащий был уроженцем села Стрелецкое Обоянского района. Детали его гибели не раскрываются. «Выполнял долг с честью и достоинством»,— говорится в некрологе, опубликованном облправительством.

Также в ходе спецоперации на Украине погиб мобилизованный житель Курска рядовой Алексей Гвоздев, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. Детали его смерти не раскрываются: «Погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции. Был рядовым одной из воинских частей. Он отдал жизнь, смело исполнив воинский долг». В мэрии Курска принесли соболезнования родным и близким погибшего от лица главы города Игоря Куцака.

Сергей Калашников

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