В Башкирии собрали на 1 млн т больше зерновых, чем требуется в регионе

В текущем году в Башкирии, несмотря на сложные погодные условия, собрали 3,34 млн т зерновых и зернобобовых культур, это на 1 млн т больше, чем требуется для внутренних нужд республики, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. По словам министра Ильшата Фазрахманова, хозяйства обработали 97% площадей зерновых и зернобобовых культур. Наибольшей урожайности достигли производителя Гафурийского, Кармаскалинского, Чекмагушевского, Чишминского, Стерлитамакского и Аургазинского районов, которые собрали более 25 ц с 1 га, отметил он.

Майя Иванова

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