В городах Кубани перестали работать федеральные каналы

В Краснодаре и других городах Кубани 16 октября приостановлено вещание федеральных теле- и радиоканалов. Это произошло из-за проведения профилактических работ, говорится на сайте «Цифрового эфирного телевидения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Вещание будет полностью восстановлено около 16:00. К этому времени специалисты должны завершить проверку оборудования.

В целом кратковременные перебои с сигналом в городах региона будут наблюдаться до 22 октября. Это будет происходить по разным причинам – из-за профилактических работ, ремонта, солнечной интерференции.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram