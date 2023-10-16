Лучшими электромонтерами Западной Сибири признаны сотрудники «Россети Тюмень»

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре подвели итоги Конкурса профессионального мастерства среди электромонтеров распределительных сетей. Церемония награждения победителей прошла при участии Губернатора Натальи Комаровой.



В соревнованиях участвовали представители 8 ведущих энергокомпаний Тюменского макрорегиона. Абсолютными лидерами Конкурса с отрывом более 30 баллов от ближайших преследователей стали специалисты «Россети Тюмень». Работники системообразующей компании показали наивысший уровень мастерства, проводя работы на распределительных сетях. Второе место заняла команда «СУЭНКО», а бронза соревнований досталась компании «ЮРЭСК».

«С большим уважением отношусь к таким, как вы – профессионалам. Работаете, совершенствуете навыки, оттачиваете мастерство, чтобы использовать его на пользу людям. Благодарю вас за труд», – обратилась к победителям и участникам первенства Наталья Комарова, подчеркнув, что конкурс профессионального мастерства – не просто соревнования, но и обмен опытом, лучшими практиками.

Соревнования в профмастерстве среди бригад оперативно-ремонтного персонала прошли на базе Корпоративного учебного центра «Россети Тюмень» в Нижневартовске. В течение 6 дней борьбу вели представители компаний «Россети Тюмень», «Горэлектросеть», «РСК Ямала», «Сургутские городские электрические сети», «Сургутские районные электрические сети», «СУЭНКО», «ЮРЭСК» и «ЮТЭК-Региональные сети». У участников проверили как теоретические знания, так и практические навыки, в том числе по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, выводу в ремонт и тушению условно горящего электрооборудования, соблюдению правил и требований охраны труда при производстве работ.

Исполняющий обязанности генерального директора «Россети Тюмень» Олег Кинаш отметил, что победа на соревнованиях подтверждает эффективность подхода компании к подготовке персонала. «Мы намерены и дальше способствовать развитию компетенций каждого нашего работника, а также делиться лучшими практиками и предоставлять партнерам возможности для повышения квалификации на базе Корпоративного учебного центра», – отметил руководитель.

Конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров распределительных сетей состоялся по инициативе правительства Ханты-Мансийского автономного округа при поддержке «Россети Тюмень». Организатором соревнований выступила Югорская региональная электросетевая компания. Высокая оценка, которую получило первенство от Губернатора Югры, дает основание предполагать, что конкурс энергетических компаний станет ежегодным.