Ветреную погоду и похолодание прогнозируют в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии в ближайшие дни ожидается ветреная погода и похолодание. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики 17 и 18 октября порывы ветра могут достичь 16-21 м/с, после чего будут ослабевать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ночь на вторник в Удмуртии ожидается 4-9°С, днем 8-13°С, после обеда местами возможны небольшие дожди. В ночь на среду и днем прогнозируется уже 1-6°С. Временами небольшие и умеренные смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В четверг и пятницу смешанные осадки тоже возможны, ночью будет 0..+5°С, днем 3-6°С.

Предварительно в выходные будет ветрено и прохладно.