Ветреную погоду и похолодание прогнозируют в Удмуртии на этой неделе
В Удмуртии в ближайшие дни ожидается ветреная погода и похолодание. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики 17 и 18 октября порывы ветра могут достичь 16-21 м/с, после чего будут ослабевать.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
В ночь на вторник в Удмуртии ожидается 4-9°С, днем 8-13°С, после обеда местами возможны небольшие дожди. В ночь на среду и днем прогнозируется уже 1-6°С. Временами небольшие и умеренные смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега.
В четверг и пятницу смешанные осадки тоже возможны, ночью будет 0..+5°С, днем 3-6°С.
Предварительно в выходные будет ветрено и прохладно.