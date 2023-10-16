Саратовских бизнесменов приглашают поучаствовать в бизнес-миссии в Ульяновск

Предпринимателей Саратовской области приглашают принять участие в бизнес-миссии в Ульяновск. Поездку организует центр «Мой бизнес» и региональное министерство экономического развития в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Выезд, сообщила пресс-служба ведомства, запланирован на 16-17 ноября.

Делегаты смогут наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, презентовать свои продукты и услуги, обменяться опытом. «Взаимодействие с предпринимателями принимающего региона ведется на официальном уровне», — уточнили в релизе.

Саратовские предприниматели не только встретятся с потенциальными партнерами, но и посетят объекты ульяновской «инфраструктуры поддержки субъектов МСП». Подать заявку на участие можно до 2 ноября.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.