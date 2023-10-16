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Недвижимость Вадима Варшавского стоимостью 247 млн рублей выставят на торги

Конкурсный управляющий в рамках процедуры банкротства бывшего донского предпринимателя и депутата Госдумы от Ростовской области Вадима Варшавского представил отчет об имуществе должника, которое будет выставлено на торги. Пока единственный лот включает два объекта недвижимости в Москве. Информация об этом содержится в ЕФРСБ.

Согласно информации системы, речь идет о двух нежилых помещениях, расположенных в Хамовниках. Площадь объектов составляет 215 кв. м и 301 кв. м. Стоимость их оценивается в 247 млн руб. Точная дата проведения торгов пока не известна.

Как ранее писал «Ъ-Юг», Вадим Варшавский является основателем металлургической группы компаний «Эстар» (включала в себя около полутора десятков предприятий, в том числе Ростовский электрометаллургический завод). Также ему принадлежали свиноводческие комплексы «Русская свинина». В 2013 году господин Варшавский выступил инвестором строительства завода по глубокой переработке зерна «Донбиотех» в Волгодонске. Однако, предприятие так и не было завершено. В 2019 году Вадим Варшавский был осужден на три с половиной года за неуплату налогов. Также его осудили на семь лет колонии за хищение 2,8 млрд руб. кредитных средств у банка «Петрокоммерц». В 2022 году Вадим Варшавский был признан банкротом.

Анастасия Назарова

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