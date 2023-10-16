«В Камбодже сильны веяния по возрождению ремесел»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ручном производстве изделий в стране на примере музея, а также таких брендов, как Manava и DSK workshop.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: theamsgallery.com Фото: theamsgallery.com

Тим Лим — художник камбоджийского происхождения, в раннем возрасте переехавший с родителями во Францию. Там он учился в Эколь Буль и стал художником. А потом решил вернуться в Камбоджу и заняться возрождением традиций местного искусства и ремесел. Он исследовал храмы и пагоды по всей стране, посещал дома ремесленников, находил старинные артефакты, чтобы изучить богатое художественное наследие страны.

Позднее он стал идеологом проектов по обучению ремеслу молодых и сохранению традиций. Theam’s Gallery в Сиемреапе — уже второй такой проект. В музее можно посмотреть коллекцию камбоджийского искусства, включая декоративно-прикладное. Здесь же в мастерских ученики осваивают секреты работы с шелком, лаковой миниатюрой, керамикой. Купить можно все в соседнем помещении магазина.

Во время недавней поездки в Камбоджу меня вообще поразило, насколько в стране сейчас сильны веяния по возрождению ремесел и поддержке местных ремесленников. Тим совсем не одинок. В The Weavers Tale продают плетеные и трикотажные предметы для дома от местных мастеров.

А другой магазин — Manava — вообще имеет очень узкую специализацию: сумочки из соломки. Плетут их мастерицы из местных деревень. На каждой написано имя создательницы. Дизайн при этом очень современный. Мне особенно понравился совместный проект с камбоджийской художницей Тамарой Венн, украсившей соломенные сумки яркими картинками на тему джунглей. Manava находится на улице магазинов, так или иначе связанных с ремеслами. И не обязательно с социальной нагрузкой.

Почтенного возраста пара, муж и жена, работают под брендом DSK workshop и шьют вручную сумки и аксессуары из кожи. Больше всего мне понравились их мессенджеры. Онлайн они не продают, заказы принимают редко и обсуждают тоже строго на встрече. Доставку за пределы Камбоджи не делают. Что-то не могут, что-то не хотят. И в этом есть своя прелесть.