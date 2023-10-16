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Коммерсантъ FM
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«Филиппины и Бали нервно курят бамбук»

Петр Воронков — о Вьетнаме

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о вьетнамских курортах, где можно отдохнуть без лишней суеты и огромного количества туристов.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Сегодня несколько вьетнамских локаций, не особо пока распиаренных. Например, остров Ли Сон на северо-востоке страны — чистейшая вода, очень светлый, почти белый песок, полупустынные пляжи, красочные рифы. Но главное даже не это… Любители морепродуктов — вам сюда! Креветки огромные, лобстеры недорогие, гребешки просто тают во рту… Большая часть деликатесов подается со всевозможными чесночными соусами и подливками. Чеснок выращивают на острове, он специального сорта, переливается как жемчужина и считается чуть ли не самым вкусным в мире. Салат из местных водорослей и чеснока — песня гурмана.

Теперь — остров Бинь Ба. Он находится в 20-ти километрах от материка в заливе Камрань. Здесь не полостью еще выстроена инфраструктура, но уже есть современные отели, вкупе с живописными панорамами и чистыми пляжами они уже, как магнитом, привлекают туристов. На Бинь Ба еще нет пока дикого количества пляжных продавцов сувениров, в этом плане ваш отдых будет спокойным.

Рисовые террасы Вьетнама — это, конечно, отдельная тема. Филиппины и Бали нервно курят бамбук. Поезжайте в провинцию Хазянг, получится совместить поля с прогулками в джунгли. Здесь тысяча видов деревьев, редкие птицы, можно встретить даже тигра в естественной среде. А горная местность напоминает кадры из фильмов о других планетах.

Если вы действительно хотите избежать широких и утоптанных троп туристов, советую посетить не только легендарную бухту Халонг но и отправиться в Бай Ту Лонг. Это к северо-востоку от Халонга. Район простирается на сотню километров вплоть до китайской границы. Все очень похоже: те же фантастические известняковые карсты, только они не облеплены туристическими лодками.

И, наконец, вопрос, который задается постоянно: где лучше отдыхать, на Севере или на Юге Вьетнама? Честно, не знаю. Я бы с удовольствием провел неделю на Севере, а потом с не меньшей радостью отправился бы греться на Юг. Тоже на неделю. Но это совершено разный отдых…

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