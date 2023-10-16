ФСБ сообщила о задержании курганца, готовившего диверсии

ФСБ сообщила о задержании 20-летнего жителя Курганской области, который, как утверждается, сотрудничал с украинской организацией, запрещенной на территории России. По информации спецслужбы, молодой человек получил ряд заданий, в частности по сбору и передаче сведений о расположении подразделений ФСБ, пограничных войск и воинских частей.

«В марте 2023 года фигурант на конфиденциальной основе установил контакт с представителями иностранной организации и выразил согласие участвовать в ее деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, после чего получил ряд заданий»,— говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС). Название организации в сообщении не приводится.

По информации ФСБ, для переписки с украинской организацией житель Курганской области использовал обезличенный электронный почтовый ящик, на адрес которого высылались инструкции «по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России». Как утверждает ФСБ, молодой человек, в частности, должен был распространять «проукраинские пропагандистские материалы», собирать и передавать информацию о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).