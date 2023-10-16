На Таймыре из-за перебоев в отоплении жилых домов прокуратура начала проверку

Прокуратура Таймырского района организовала проверку в связи с перебоями теплоснабжения в домах села Хатанга. По предварительным данным, в воскресенье 16 октября около 18.00 часов вечера в 64 домах и социальных объектах населенного пункта опустилась температура в системе теплоснабжения, сообщает прокуратура Красноярского края. Отмечается, что причиной стало использование сырого топлива.

«В связи с нарушением нормативов оказания коммунальной услуги по теплоснабжению прокуратура внесла представление в ресурсоснабжающую организацию ООО «Энергия», обслуживающую котельную», - сообщило ведомство. Информация о нехватке топлива и прекращении теплоснабжения не подтвердилась. После замены топлива работа котельной восстановлена, температура сетей теплоснабжения доведена до нормативного уровня.

В рамках проверки надзорный орган оценит готовность объектов теплоснабжения села Хатанга к прохождению отопительного периода, а также соблюдение требований к хранению твердого топлива.

По данным Среднесибирского УГМС, 15 и 16 октября температура воздуха в селе Хатанга достигнет -14 градусов.

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Лолита Белова