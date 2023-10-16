Пермские бизнесмены пытаются оспорить изъятие имущества АО «39 Арсенал»

Бывшие совладельцы имущества АО «39 Арсенал» направили апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии активов и зачислении их в доход Российской Федерации. Как следует из информации с сайта суда, жалобы направили Александр Равцов и Валентина Демяхина, а также ООО «Нанотех» и ООО «Росавтоцентр». Их рассмотрение назначено на 15 ноября текущего года в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, в сентябре текущего года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества ныне ликвидированного АО «39 Арсенал», которое ранее принадлежало структурам «Ростеха». Решение вступило в силу немедленно. По мнению надзорного органа, ООО «Росавтоцентр», чей предшественник выкупил активы на торгах по банкротству, незаконно перепродало их третьим лицам. Эти сделки истец считает незаконными, поскольку у покупателей отсутствовало обязательство сохранить имущество пригодным для выполнения гособоронзаказа. Также, по данным генпрокуратуры, господин Равцов, в чьих интересах приобреталось имущество, намеревался застроить площадку бывшего оборонного завода.

Ответчики с претензиями прокуратуры не согласились. По их мнению, надзорный орган вообще не имел права подавать такой иск, при этом имущество может быть возвращено государству только в порядке реституции, а не безвозмездно. Также они отмечали, что государство отказалось воспользоваться правом преимущественного выкупа и приобрести активы обанкротившегося АО.